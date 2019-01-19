Bahçesi sular altında kalan evden botla kurtarıldılar Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle evde mahsur kalan 4'ü çocuk 7 kişilik Suriyeli ailenin imdadına, AFAD ekipleri yetişti

ADANA (AA) - Adana'da etkili olan sağanak nedeniyle bahçesi sular altında kalan evdeki 4'ü çocuk 7 kişilik Suriyeli aile, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince botla kurtarıldı. Karataş ilçesi Damlapınar Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde bekçilik yapan Suriyeli aile, kentte etkili olan sağanak nedeniyle Seyhan Nehri'nin taşmasının ardından bahçeleri suyla dolunca evde mahsur kaldı. Üç gün boyunca kimseye haber vermeyen aile, suların çekilmemesi üzerine durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, bahçesinde suların yükseldiği eve botla giderek, 4'ü çocuk 7 kişilik aile ile bahçelerinde besledikleri 4 köpek, 40 güvercin ve 3 tavuğu kurtardı. Suriyeli aile, sular çekilinceye kadar konaklamaları için yakınlarına götürüldü.

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