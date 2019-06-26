Bahçeşehir’in en yeni fakültesi: Diş hekimliği

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini bu yıl kabul edecek. Dünya standartlarında diş hekimleri yetiştirme temel amaç ve hedefi doğrultusunda kurulan fakültede öğrenim görecek öğrenciler, teknolojinin kullanıldığı son tekniklerle donatılmış ortamlarda diş ve diş etleri hastalıklarının tedavisi, protez diş yapımı ile diş eksikliklerinden kaynaklanan bozukluklarda estetik ve fonksiyonun geri kazandırılması, diş ve çene ameliyatları, ağız boşluğu ve diş sağlığının korunması, çene eklemi tedavisi, çapraşık dişlerin ve bozuk çene ilişkilerinin düzeltilmesi gibi konularla ilgili eğitimleri alıp mezun olacaklar. İlk iki yılını başarı ile tamamlayanlara “Temel Diş Hekimliği Bilimlerinde Önlisans Diploması” verilirken, beş yıllık diş hekimliği fakültesini bitiren öğrenciler “Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diplomasını alıp diş hekimliği unvanını kazanacak.

Diş hekimliği fakültesinin eğitim dilinin İngilizce olduğunu belirten BAU Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığından yapılan açıklamada, ‘’Fakültemizde eğitim programımız; İngilizce hazırlık ile birlikte 5 yıl teorik ve uygulamalı eğitimden oluşmaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi, uluslararası alandaki önemli tecrübesi ve dünyanın en önde gelen üniversiteleri ile olan kuvvetli bağlantıları sayesinde lider üniversiteler arasındadır. Öğrencilerimize eğitim-öğretimleri süresince yurtdışı tecrübelerini artıracak imkânlar sunmak ve doğrudan katkıda bulunmak bizim için bir önceliktir’’ ifadelerine yer verildi.