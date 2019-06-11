Bahçeşehir’den yeni fakülte ve bölümler

Bahçeşehir Üniversitesi, yeni eğitim-öğretim yılına yeni fakülte ve bölümlerle giriyor.

11 Haziran 2019 Salı 10:55
Bahçeşehir’den yeni fakülte ve bölümler

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) yeni fakülte ve bölümleriyle 2019-2020 eğitim yılına daha güçlü giriyor. Yeni dönemde BAU Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini kabul edecek. Yeni akademik yılda Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde de üç yeni programa öğrenci alınacak. Bunlar; Diş Protez Teknolojisi Programı, Optisyenlik ve Ağız ve Diş sağlığı Programı şeklinde sıralanıyor. Uygulamalı Bilimler Yükseokulu bünyesinde açılan Pilotaj eğitimi de yine yeni eğitim yılında başlayacak.

Günün Özeti

  1. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)
  2. BAU Diş Hekimliği Fakültesi
  3. Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
  4. Diş Protez Teknolojisi Programı
  5. Optisyenlik ve Ağız ve Diş sağlığı Programı

Günün Özeti

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