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Bahçeşehir’de banka çıkışı kadına kapkaç dehşeti

Bahçeşehir’de 3 şüpheli bankadan çıkan kadına kapkaç dehşeti yaşattı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:12
Bahçeşehir’de banka çıkışı kadına kapkaç dehşeti

Bahçeşehir’de 3 şüpheli bankadan çıkan kadına kapkaç dehşeti yaşattı. Kadının çantasını kapkaç yapan şüpheliler araçla kaçmaya çalıştıkları sırada park halindeki başka bir araca çarptı. Kaza nedeniyle sıkışan aracın kapılarını açamayan şüpheliler yanlarındaki silahla camları kırıp olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Kapkaççıların kaçma anı saniye saniye kameralara yansıdı.



Olay, Başakşehir ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, S.D. isimli kadın bankaya para yatırmak için girdi. Dökmeci bankadan çıkıp arabasına bindiği sırada yanına yaklaşan bir şüpheli çantayı çekti. Çantayı kapkaç yapan şüpheli kaçmaya başladı. Bu sırada S.D.’de çantayı alan kapkaççının peşinden koştu.



Kapkaççı bankanın yakınında kendisi bekleyen 2 arkadaşının içinde bulunduğu araca bindi. S.D. ise şüphelilerin arabasının koluna yapışarak bağırmaya başladı. Kadının bağırması üzerine paniğe kapılan şüpheliler aracı hızla sürdü. Bir anda şüphelilerin kontrolünden çıkan araç park halindeki başka bir araca çarparak sıkıştı. Sıkışan aracın kapılarını açamayan şüpheliler yanlarındaki silahla camları kırdı. Aracın camından çıkan şüpheliler yaya olarak olay yerinden kaçtı.



Olay sonrası mağdur olan S.D. yaşananları anlatırken, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.


Öte yandan kapkaççıların kaçma anı saniye saniye kameralara yansıdı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:12
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