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Bahçeşehir Koleji'nin basketbolcuları, İzmir'de öğrencilerle buluştu

04 Ocak 2019 Cuma 22:04
Bahçeşehir Koleji'nin basketbolcuları, İzmir'de öğrencilerle buluştu


İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda 6 Ocak Pazar günü Pınar Karşıyaka ile karşılaşacak Bahçeşehir Koleji'nin oyuncuları, İzmir'de öğrencilerle bir araya geldi.

Karşıyaka ilçesindeki Bahçeşehir Koleji'ne gelen kolejin İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve sporcuları, öğrenciler karşıladı.

Öğrenci, veli ve altyapı oyuncularının katıldığı okuldaki söyleşide konuşan kulübün Genel Sekreteri Alpaslan Aydın, A takım kadar altyapıdan yetişen oyuncuların da başarısının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Hedefimiz, biri İzmir'de diğeri de Samsun'da olmak üzere alt liglerde takım kurmak ve altyapı oyuncularımızın bu takımlarda forma giymeye başlamalarıdır." ifadesini kullandı.

Hüseyin Yücel de Türkiye'deki 125 yerleşkede 75 bin öğrenciye kaliteli eğitim hizmeti vermeye çalıştıklarını anlattı.

Eğitim kalitesinden fedakarlık etmemeye çalıştıklarını belirten Yücel, "Biz ne kadar okullarda ve derslerde ek müfredat dahi yapsak takımdaşlığı, takım oyununu, paylaşmayı, yenince sevinmeyi, yenilince rakibini tebrik etmeyi ne kadar anlatırsak anlatalım somut bir şeyler yapmadığımız takdirde bunlar hep havada kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Altyapı seçmelerinin geçen sene başladığını ve bugüne kadar 600 lisanslı sporcunun Bahçeşehir'e katıldığını aktaran Yücel, şunları kaydetti:

"Burada sadece Bahçeşehir Koleji öğrencileriyle de yetinmedik. Aynı zamanda tüm ilin öğrencilerine burayı açtık. Zannediyorum 53 oyuncu da bizlerle beraberler bugün burada. Bu pazar da Türkiye genelinde 24 ilde seçmelerimize başlıyoruz. Önümüzdeki sene lisanslı oyuncu sayımızı 600'den 3 bine çıkarmayı hedefliyoruz."

Konuşmaların ardından Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı oyuncuları, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 22:04
  1. Bahçeşehir
  2. Bahçeşehir Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel
  3. Basketbol
  4. buluşma
  5. öğrenci
  6. takım

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