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Bahçeşehir Koleji'ne tanıdık isim

- Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, daha önce Türkiye'de forma giyen ABD'li oyuncu Jajuan Johnson'ı kadrosuna dahil etti

19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:27
Bahçeşehir Koleji'ne tanıdık isim


İSTANBUL (AA) - Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, ABD'li oyuncu Jajuan Johnson'ı kadrosuna kattı.

Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, 30 yaşında ve 2,08 metre boyundaki Jajuan Johnson'ın transfer edildiği belirtildi.

ABD'li forvet, geçmiş yıllarda Beşiktaş Sompo Sigorta ve Darüşşafaka'da da forma giymişti. Johnson, Darüşşafaka formasıyla 2017-2018 sezonunda ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.


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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:27
  1. Bahçeşehir koleji
  2. Basketbol
  3. Basketbol Süper Ligi
  4. Jajuan Johnson

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