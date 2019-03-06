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Bahçeşehir Kolejiden Kahramanmaraş’ta Dr. Özgür Bolat ile anne babalara yönelik seminer

Bahçeşehir Koleji tarafından Kahramanmaraş’ta “Mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir” konulu seminer düzenlendi.

06 Mart 2019 Çarşamba 18:03
Bahçeşehir Kolejiden Kahramanmaraş’ta Dr. Özgür Bolat ile anne babalara yönelik seminer

Bahçeşehir Koleji tarafından Kahramanmaraş’ta “Mutlu ve başarılı çocuk nasıl yetiştirilir” konulu seminer düzenlendi. Kahramanmaraş’ta tüm anne babalara açık olarak düzenlenen seminer, Bahçeşehir Koleji Dr. Özgür Bolat Anne Baba Okulu’nda velilerle buluşan eğitim bilimci yazar Dr. Özgür Bolat tarafından verildi.



Anne ve babanın çocukla iletişimin nasıl olması gerektiği, çocuğun geleceğini planlamada ebeveynleri rolü, eğitim ve hayatın farklı alanlarında çocuğa nasıl davranılması gerektiği gibi konuların işlendiği seminer yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Seminer sonunda Bahçeşehir Kolej yöneticileri velilerle bir araya geldi.



Seminer sonunda gazetecilere konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı İsmihan Özkaracalar, Bahçeşehir Kolejinin Kahramanmaraş’ta veli seminerlerinin yanı sıra öğretmen ve hizmet içi eğitimler de düzenleyeceğini belirtti. Özkaracalar, “Bahçeşehir Kolejinde eğitim sürecinin en başarılı şekilde hayata geçirilmesini sağlamak için yalnızca eğitimcilerle değil, anne ve babalarla da sık sık bir araya geliyor, veli toplantıları ve veli seminerleri yapıyoruz. Bahçeşehir Kolejinde uyguladığımız nitelikli eğitim modellerinin başarıya ulaşmasının en önemli unsuru öğrencilerimizin mutluluk odaklı, başarılı bireyler olmalarıdır. Kurumumuzun tecrübesinden aldığımız güç ve özgüvenle kaliteli eğitimi daha çok çocuğa ulaştırmak için çalışıyoruz. Bu hedefle anne babalara ebeveynlik dinamikleri konusunda bilimsel bilgiler ışığında rehberlik etmeyi de görev biliyoruz. Okul, öğrenci ve aile olarak eğitimin üç önemli dayanağı var. Bahçeşehir Koleji olarak bu hedefle öğretmenlerimize yönelik eğitimlerimiz ve anne babalara yönelik veli seminerlerimizi Kahramanmaraş’ta gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.



“Türkiye’nin geleceği kaliteli eğitim alarak yetişen nesillere bağlı”


Bahçeşehir Kolejinde Çift Dilli Eğitimin yanı sıra spor ve sanat alanlarında da öğrencilere nitelikli bir eğitim verildiğini anımsatan Özkaracalar, eğitimdeki önceliklerinin ülkemizi geleceğin dünyasında başarıyla temsil edecek nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi. Bahçeşehir Kolejinin Türkiye genelindeki tüm kampüslerinin fiziki olanaklar bakımından da örnek oluşturduğunu kaydeden Özkaracalar, “Öğrencilerimizin, Türkiye’nin her noktasında 21’inci yüzyıl becerilerini kazanmış, günümüzün liderlik vasıflarına sahip, topluma değer katan ve toplumun önderliğini üstlenmiş öğrenciler olarak yetişmesine öncelik veriyoruz. Bu nedenle okullarımızın fiziki şartlarını en düzeyde tutuyoruz. Öğrencilerimiz son derece donanımlı fiziksel şartlarda eğitim görüyorlar. Tüm kampüslerimizde tam donanımlı laboratuvarlarımız, geniş spor olanaklarımız, sosyal aktivite alanlarımız en üst düzeyde yapılandırılıyor. Yabancı dil sistemindeki yenilikleri yakından takip ediyoruz. Okullarımızda STEM+A uygulamaları, Master Junior, Master 6, Master First, Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM) ve Çift Dilli Eğitim olmak üzere 21. yüzyıl becerileri edindirmeye yönelik eğitim modelleri uygulanıyor.Öğrencilerimizin spor ve sanatsal becerilerine de öncelik tanıyoruz. Türkiye’nin geleceğinde rol alabilmeleri için ve Türkiye’nin geleceğin dünyasında rol almasını nitelikli eğitimden geçmiş gençlerle var olabileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 18:03
  1. bilim
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