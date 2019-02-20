Bahçeşehir Koleji bursluluk sınavı sonuçları 2019 ne zaman açıklanır sorusu merak edilmeye başlandı. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Okula Kabul Sınavı, 8. 9., 10., 11. sınıf öğrencileri için 16 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Bahçeşehir Koleji bursluluk sınav 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri 23 Şubat 2019 tarihinde yapılacak. Peki Bahçeşehir Koleji bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bahçeşehir Koleji bursluluk sınavı sonuçları için heyecan dorukta. Kurum tarafından burs almak isteyen öğrenciler yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. 2018-2019 eğitim öğretim yılında Okula Kabul Sınavı, 8. 9., 10., 11. sınıf öğrencileri için 16 Şubat 2019 tarihinde yapıldı. 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri için 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı’nda başarı gösteren öğrenciler, çeşitli oranlarda eğitim bursuyla ödüllendirilecek. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili kurum tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Bahçeşehir Koleji bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin 56 ilinde 125 kampüsüyle eğitim faaliyeti yürüten Bahçeşehir Kolejinin Okula Kabul Sınavı bu yıl 16 Şubat ve 23 Şubat tarihlerinde yapılıyor. Okula Kabul Sınavı, 8. 9., 10., 11. sınıf öğrencileri için 16 Şubat 2019 tarihinde, 4., 5., 6. ve 7. sınıf öğrencileri için 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili kurum tarafından bir açıklama yapılmadı. Bahçeşehir Koleji bursluluk sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz buradan takip edebilirsiniz.