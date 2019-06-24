Bahçesaray’da orman yangını Van’ın Bahçesaray ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipeleri tarafından söndürüldü.

Van’ın Bahçesaray ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipeleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Bahçesaray ilçesi Akyayla Mahallesi’ne bağlı Konuk mezrası civarında bilinmeyen bir nedenden dolayı ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, 2 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.