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Bahçesaray’da ev yangını

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.

11 Haziran 2019 Salı 13:34
Bahçesaray’da ev yangını

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, Bahçesaray ilçesine bağlı Kartal Mahallesi’nde ikamet etmekte olan Mehmet Urtekin’in evinde meydana geldi. Tüpten sızan gazın alev alması sebebiyle çıkan yangın, jandarma, mahalle sakinleri ve Bahçesaray Belediyesi itfaiye ekipleri ile yapılan çalışmalar sonucunda söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:34
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