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Bahçesaray’da ceviz fidanı üretimi

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, ‘Genç Çiftçi’ projesi kapsamında destek alan kadın çiftçinin yetiştirdiği ceviz fidanları serasında incelemelerde bulundu.

09 Temmuz 2019 Salı 17:05
Bahçesaray’da ceviz fidanı üretimi

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, ‘Genç Çiftçi’ projesi kapsamında destek alan kadın çiftçinin yetiştirdiği ceviz fidanları serasında incelemelerde bulundu.


2018 yılında ‘Örtü Altı Yetiştiriciliği’ desteğinden yararlanan Bahçesaraylı Suna Sami’nin serasında incelemelerde bulunan İl Müdürü İbrahim Görentaş, “Bahçesaray ilçesi, dere boylarında ceviz ağaçlarının toplu halde göründüğü nadir özellikte bir yerdir. Dik yamaçlı, çevresi yüksek dağlarla sarılı Bahçesaray, aynı zamanda büyük hasarlara yol açan heyelanlara ve sellere karşı sahip olduğu ceviz korulukları ile korunur. Ülkemizde sahip olduğumuz ceviz ağacı varlığımızın neredeyse tamamı, tohumdan yetişen cevizlerden oluşmaktadır. Bu yüzden hiçbir ağacın cevizi birbirine benzemiyor. Özellikle cevizin yoğun olduğu Bahçesaray ilçemizde iyi bir ıslah programı hayata geçirilmelidir. Bu bağlamda Genç Çiftçi projesi de bir ilk adım olacaktır. Söz konusu kaliteli ceviz ağaçlarından alınacak aşı materyalleriyle kaliteli cevizlere dönüşüm sağlanıp, standart üretime geçilerek ilimizde bunu yaygınlaştırmalıyız” dedi.


Serayı kurduktan sonra çalışmalarına başladığını anlatan Sami ise, “Desteklerinden dolayı öncellikle il ve ilçe müdürlüğüne ve bize ceviz konusunda değerli bilgilerini paylaşan ve yardımcı olan Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Doç. Dr. Adnan Yaviç’e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:05
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