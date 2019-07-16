Bahçesaray’da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti

Van’ın Bahçesaray Kaymakamlığı öncülüğünde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen program kapsamında vatandaşlar ateş yakarak sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu.

Tüm ülkede olduğu gibi Bahçesaray ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği sabaha kadar devam etti. Bahçesaray Kaymakamlığı ve Bahçesaray Belediyesi tarafından organize edilen ve AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı tarafından desteklenen 15 Temmuz etkinliğine Kaymakam Onur Şatıroğlu, Cumhuriyet Savcısı Uğur Coşkun, Belediye Başkanı Meki Arvas, İlçe Jandarma Komutanı Orhan Kaş, İlçe Emniyet Amiri Ahmet Hakan Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte yapılan konuşmaların yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları sinevizyon eşliğinde izletildi.

Saatler 00.13’ü gösterdiğinde ise ilçenin tüm camilerinde sala okutuldu. Etkinliğe katılanlara kaymakamlık, belediye, AK Parti tarafında kumanya, kek, meyve suyu ve çay ikram edildi. Etkinlik alanında bulunanlar sabaha karşı hava soğuyunca nöbete ateş yakarak devam ettiler. Etkinlik, kılınan teheccüt ve sabah namazından sonra sona erdi.

Cumali Sabırlı, başta Kaymakamız Şatıroğlu ve Belediye Başkanı Meki Arvas ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Birliğimiz, dirliğimiz, vatan ve bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıla anıyorum” dedi.