Bahçesaray yolunda karla mücadele Karayolları 11.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray karayolundaki yol genişletme çalışmalarını tamamladı

Geçtiğimiz hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, 3 gün önce fırtına ve tipi sonucu kapanan Van-Bahçesaray yolu aynı gün tek şeritten ulaşıma açıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkisini kaybetmesi sonucu bölgede 3 günden buya yol genişletme çalışması yürüttü. 1 kar savurma aracı, 4 greyder ve 2 kepçe ile çalışma yürütene kipler, bu gün öğlen saatlerinde yaklaşık 30 kilometrelik yolu genişletilerek çalışmalarını tamamlandı.

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