0553 313 94 23

Bahçesaray karayolun karla mücadele devam ediyor

Van-Bahçesaray karayolunun 9 noktasına düşen çığ, Karayolları ekiplerinin hummalı çalışmasıyla temizleniyor.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:20
Bahçesaray karayolun karla mücadele devam ediyor

Van-Bahçesaray karayolunun 9 noktasına düşen çığ, Karayolları ekiplerinin hummalı çalışmasıyla temizleniyor. Yer yer 6 metreyi bulan kar yığınları ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor.


Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, 3 gün önce çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bahçesaray yolunda hummalı çalışma devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkisini kaybetmesi sonucu bölgede sabahın erken saatlerinde çalışmalara başladı. Şimdiye kadar 6 noktaya düşen ve yer yer 6 metreyi bulan kar yığınları temizleyen ekipler Çeşme mevkisine ulaşan ekipler, yoğun sis ve tipiden dolayı gece çalışmalarını sonlandırdı. Sabahın erken saatlerinde bir savurmalı, 3 kepçe ve 3 greyderle bölgeye giden ekipler, çığ bölgelerini temizleyip yolu ulaşıma açmayı planlıyorlar.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki bebeklerini kaybeden aile üçüncü bebekleri için ’hidrosefali’ ile mücadele veriyor
    1. İki bebeklerini kaybeden aile üçüncü..
    2. Fatih Terim'den büyük neşter! İşte..
    3. Afrin Barajı yüzde 100 doldu
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli..
    5. Fuat Oktay'dan tarihi açıklama: Milli..
    6. Red Bull Uçuş Günü’ne ilk ayda iki..
    7. (Özel) Milli savunma sanayi..
    8. Joker operasyonunda 7 tutuklama
    9. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali..
    10. Guti'den transfer hamlesi! Real..
    11. Lionel Messi geri döndü
    12. Enerji Bakanı ile Aile Bakanı..
    13. Çin Başkonsolosu, İzmir'e veda etti
    14. Sağlıklı ve gür saçlar için nasıl..
    15. Kiliselerde yaşanan cinsel taciz..
    16. Bakan Kasapoğlu’ndan Ankaragücü..
    17. Zeytinköy insanıyla gelişip değişiyor
    18. Hakkari’de 18 yerleşim yerinde karla..
    19. Trabzonspor, MKE Ankaragücü taraftarı..
    20. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun..
    21. Ankara Büyükşehir Belediyesinden..
    22. Fenerbahçe Beko, liderliğini sürdürdü
    23. Yenimahallle Belediye Başkanı Yaşar:..
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    25. Öykü Arin’le başlayan kampanyada bağış..
    26. Oktay: 2023'te milli uçağımızı..
    27. Cumhuriyetçilerden skandal afiş! Ilhan..
    28. Gurbetçi çift on dakikalık operasyonla..
    29. Galatasaray'dan Ryan Babel bombası!..
    30. Çin'den Kanada'ya Huawei tepkisi
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    Bülent Turan uyardı: AK Parti seçimde çok düşük oy alırsa…
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Pakistan'dan önemli teklif: Erdoğan arabulucu olsun!
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Zamanlama manidar! Prens gitti, savaş çıktı
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz
    Pakistan'dan son dakika kararı! Boykot edeceğiz

    Günün Karikatürü

    2 Mart 2018
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Milyon dolarlık operasyon! 'Hazine Müdürü' TV...
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı
    Uyanıklığın böylesi görülmedi! Belediye başkan adayı olamayınca bakın ne yaptı