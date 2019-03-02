Bahçesaray karayolun karla mücadele devam ediyor

Van-Bahçesaray karayolunun 9 noktasına düşen çığ, Karayolları ekiplerinin hummalı çalışmasıyla temizleniyor. Yer yer 6 metreyi bulan kar yığınları ekiplerin çalışmasını zorlaştırıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, 3 gün önce çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bahçesaray yolunda hummalı çalışma devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkisini kaybetmesi sonucu bölgede sabahın erken saatlerinde çalışmalara başladı. Şimdiye kadar 6 noktaya düşen ve yer yer 6 metreyi bulan kar yığınları temizleyen ekipler Çeşme mevkisine ulaşan ekipler, yoğun sis ve tipiden dolayı gece çalışmalarını sonlandırdı. Sabahın erken saatlerinde bir savurmalı, 3 kepçe ve 3 greyderle bölgeye giden ekipler, çığ bölgelerini temizleyip yolu ulaşıma açmayı planlıyorlar.