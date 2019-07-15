Bahçesaray Devlet Hastanesi’nde yangın Van’ın Bahçesaray Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van’ın Bahçesaray Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Bahçesaray Gurup Amirliği ekipleri tarafından 1 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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