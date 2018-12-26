Bahçeli'ye jest: AK Parti Osmaniye'de aday çıkarmayacak
Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakının olumlu yönünü göz önüne alarak Osmaniye'de aday göstermemeyi prensip olarak benimsediğini ifade etti" açıklamasında bulundu.26 Aralık 2018 Çarşamba 11:26
Ankara'da basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı gereğince Osmaniye'de aday çıkarmamayı benimsediğini söyledi.
Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı Cumhur İttifakının olumlu yönünü göz önüne alarak Osmaniye'de aday göstermemeyi prensip olarak benimsediğini ifade etti" dedi.
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