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Bahçeli'nin Yıldırım'ı ziyareti sona erdi

TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım:- "Genel Başkan'ın (MHP Genel Başkanı Bahçeli) ziyareti Cumhur İttifakı'na güç vermiştir"- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:- "MHP olarak buradan kesinlikle ifade ediyorum; her teşkilat, her teşkilatın değerli üyeleri Sayın Binali Yıldırım Bey'in etrafında kenetlenerek, onu şehrülemin olarak, tarihi seyirdeki anlamlı İstanbul'a başkan olarak görmek istiyoruz"

27 Ocak 2019 Pazar 16:27
Bahçeli'nin Yıldırım'ı ziyareti sona erdi

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyaretinin Cumhur İttifakı'na güç verdiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Binali Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve arkadaşlarının, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak kendisini seçim çalışma ofisinde ziyaret etme nezaketinde bulunduğunu belirterek, teşekkür etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin ziyaretinin Cumhur İttifakı'na güç verdiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı esasen Sayın Genel Başkan'ın ve Başbakanlığım döneminde başkanlık sistemine geçiş çalışmalarıyla başlayan bir ittifaktır. Hatta ondan önce alçak FETÖ darbe girişimi sonrası ülkenin beka meselesi olarak ortak bir anlayışla başlatılan bir harekettir. Daha sonra Anayasa değişikliği, akabinde halk oylaması ve nihayet 24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminde de bu birliktelik devam etmektedir. Bugün de 31 Mart'ta yapılacak belediye başkanlığı yani yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak ülke genelinde kapsamlı bir iş birliği sürdürmektedir. Ülkemizin, milletimizin aydınlık yarınları için bu yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. İstanbul halkına hizmet etmek, Hazreti Peygamberin müjdesine mazhar olmuş bu şehrin şehrülemini olmak, büyük bir payedir. Bunun için canla başla çalışacağız. İstanbullu vatandaşlarımızın gönlüne girmenin mutlaka bir yolunu bulacağız."

- "İstanbul'a başkan olarak görmek istiyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Türk siyasi hayatında devlet adamlığı vasfıyla değişik alanlarda büyük hizmetler sunan değerli bir şahsiyetin İstanbul'da büyükşehir belediye başkan adayı olarak takdiminin kendilerini çok memnun ettiğini ve gururlandırdığını söyledi.

Bahçeli, "Bugün MHP'nin değerli milletvekilleri ve teşkilat yöneticileriyle beraber İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız ve TBMM'nin Başkanı olarak da görevde bulunan bu değerli şahsiyeti yerinde ziyaret ederek başarılar diledik. MHP olarak buradan kesinlikle ifade ediyorum; her teşkilat, her teşkilatın değerli üyeleri Sayın Binali Yıldırım Bey'in etrafında kenetlenerek, onu şehrülemin olarak tarihi seyirdeki anlamlı İstanbul'a başkan olarak görmek istiyoruz. Allah yolunu açık etsin."



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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 16:27
  1. Binali Yıldırım
  2. Devlet Bahçeli
  3. ziyaret

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