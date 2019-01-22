Yıldırım ve Bahçeli 27 Ocak Pazar günü görüşecek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TBMM Başkanı Binali Yıldırım 27 Ocak Pazar günü bir görüşme gerçekleştirecek.22 Ocak 2019 Salı 11:47
MHP'den yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak Perşembe günü, Milliyetçi Çalışma Partisinin MHP'ye dönüşmesinin 26. yıl dönümünde, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda Bahçeli'nin huzurlarıyla belediye başkanları aday tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.
Yemekli toplantıda bir araya gelecekler
Devlet Bahçeli, 27 Ocak Pazar günü de İstanbul'da il ve ilçe teşkilatlarıyla yemekli toplantıda bir araya gelecek. Bahçeli, aynı gün TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret edecek.
9 Şubat Cumartesi günü de Bahçeli'nin katılımlarıyla Adana'da MHP'nin 50. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlamaları yapılacak.
YORUM YAZ