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Meral Akşener Bahçeli'nin 100 bin imza çıkışından rahatsız oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Yüz bin kişinin içinde eğer FETÖ desteği, PKK desteği ile bir aday yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmen ve siyasi ayağının hangi aday üzerinde yoğunlaştığı görülebilir" sözleri FETÖ iddiaları ile gündemden düşmeyen Meral Akşener’i rahatsız etti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 13:49
Meral Akşener Bahçeli'nin 100 bin imza çıkışından rahatsız oldu

Meral AkşenerDevlet Bahçeli’nin "Yüz bin kişinin içinde eğer FETÖ desteği, PKK desteği ile bir aday yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmen ve siyasi ayağının hangi aday üzerinde yoğunlaştığı görülebilir" sözlerineden rahatsız oldu.

Demokrat Parti ziyareti çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener"Milleti korkutma ve sindirmeye yönelik açıklamalardan herhangi birisi zarar görürse, buna pabuç bırakmam" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün basın mensuplarına şunları söylemişti:

Dün akşamdan bu yana kafamı meşgul eden bir konu var. Siz değerleri arkadaşlarımla bunu paylaşabilir miyim diye düşündüm. O da şudur; 15 Temmuz darbesini siyasi ayağı hep tartışıldı çok kesin bir sonuçtan bahsedilemez duruma geldi. Demek ki FETÖ darbe hareketinde siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçme olur. Dikkatinizi çekmek istediğim konu şudur; 4 Cumhurbaşkanı adayı 100 binle müracaatı öngördü. Bu 100 bin kişinin içerisinde 100 bin aday talebinde bulunan 4 kişiden bir tanesi CHP'nin 15 milletvekili kaydırmasıyla destek buldu. Dolayısıyla 100 bin seçmene ihtiyaç kaldı mı? Kalmaması gerekirdi.

"100 BİN KİŞİ HANGİ ADAY ETRAFINDA TOPLANABİLİR?"

Ama şahsiyet 100 bin seçmenle adaylığını koyacağında ısrar etti. O zaman akla gelen soru şudur; FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulama konuldu. Çok sayıda silahlı kuvvetler mensubu, emniyet mensubu, öğretim kadroları ve önemli bir görevden alma oldu. Bunların bir de yönü vardır aileleri çevreleri vardır. Merak ettiğim şu; Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı FETÖ'nün seçmen ayağı üzerindeki etkisini bugüne kadar takip etmişler midir? Etmezse bu 100 bin kişi içerisinde bu hangi aday etrafında toplanabilir? Burası kafamı meşgul ediyor. Onun için bu 100 bin kişinin içerisinde FETÖ desteğiyle, PKK desteğiyle bir aday taraması yapılacaksa FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı konusunda bir kanı oluşabilir. Bu önemlidir. Ne kadar Bylock'çu var ne kadar görevden alınmış var ne kadar yakınları var? Bunlar hangi aday etrafında düğümlenip 100 bini tamamlayacaksa o zaman önemli bir sonuç Türkiye açısından elde edilmiş olur.

Eğer FETÖ ile mücadele ediliyorsa her konuyu değerlendirmek durumunda olacak FETÖ. Acaba Pensilvanya'dan bir talimat gelip 100 bin kişiyi filan aday etrafında toparlayın derlerse FETÖ diyecek ki' Benim en kötü şartlarda 100 bin taraftarım var' derse ne olur? Bunları çok yönlü düşünmek lazım.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 13:49
  1. Meral Akşener
  2. Devlet Bahçeli
  3. 24 haziran seçimleri
  4. FETÖ

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