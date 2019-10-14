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Devlet Bahçeli'nin şaşırtan görüntüsü! Peki Devlet Bahçeli kaç yaşında?

Yaşadığı üst solunum yolu rahatsızlığının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 gün sonra parti MHP genel merkezine geldi. Devlet Bahçeli’nin sakallı ve bitkin hali ‘Devlet Bahçeli kaç yaşında?’ olduğu sorusunu akıllara getirdi. Peki Devlet Bahçeli kaç yaşında?, Bahçeli'nin hastalığı ne? Detaylar haberimizde.

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:11
Devlet Bahçeli'nin şaşırtan görüntüsü! Peki Devlet Bahçeli kaç yaşında?

Türk siyasetinin önemli isimlerinden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, geçirdiği üst solunum enfeksiyonu nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi görüyordu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün parti genel merkezine gelerek partilileri selamladı.

Bahçeli’yi binaya girişinde çok sayıda partili karşılarken MHP liderinin sakallıve bitkin hali dikkatlerden kaçması. Vatandaşlar Devlet Bahçeli’nin kaç yaşında olduğunu merak ederek arama yapıyorlar.

Devlet Bahçeli kaç yaşında?

Uzun yıllardır Türk siyaseti içerisinde yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fettahoğulları olarak bilinen geniş bir Türkmen ailesine mensup olarak 1948 yılında Osmaniye’de doğdu.

22 gündür üst solunum yolu rahatsızlığının ardından tedavi gören Devlet Bahçeli, 71 yaşında.

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 11:11
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