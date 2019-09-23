Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rutin kontrol için hastaneye gitti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili, "Şu an dinleniyor, durumu son derece iyi" açıklaması yaptı.23 Eylül 2019 Pazartesi 12:33
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rutin kontrol için hastaneye gitti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili, "Şuuru açık, konuşabiliyor. Şu an dinleniyor, durumu son derece iyi" açıklaması yaptı.
KAYNAK: HABER7
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