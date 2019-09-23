Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rutin kontrol için hastaneye gitti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili, "Şu an dinleniyor, durumu son derece iyi" açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rutin kontrol için hastaneye gitti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili, "Şuuru açık, konuşabiliyor. Şu an dinleniyor, durumu son derece iyi" açıklaması yaptı. KAYNAK: HABER7

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