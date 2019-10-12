Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin kritik açıklama! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavisinde son aşamaya gelindiği ve pazartesi günü mesaisine başlayacağı açıklandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tedavisinde son aşamaya gelindiği ve pazartesi günü mesaisine başlayacağı açıklandı. MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." ifadelerini kullandı. Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Genel Başkan Bahçeli'nin pazartesi günü mesaiye başlayacağını bildirdi. Yalçın, şunları kaydetti: "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir. Ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır."

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