Bahçeli’nin liderliği kitap oldu

Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ile kız kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin’in kaleminden "Lider:Devlet Bahçeli" kitabı yayınlandı. Yayınlanan kitapta, Devlet Bahçeli’nin liderlik modeli, siyasal iletişim açısından yorumlandı.

Devlet Bahçeli’yi konu alan ikinci kitaplarını yayınlayan Bilgehan Gültekin ile kardeşi Tuba Gültekin, "Lider: Devlet Bahçeli" isimli kitabında Bahçeli’nin siyasal liderliğini, özgün 300 liderlik özelliği ile anlattı. Kitapta, Devlet Bahçeli’nin Türk siyasetinde inandırıcılığı en yüksek liderlerden biri olduğunu kaydeden akademisyen kardeşler, Bahçeli’nin ikna edici liderliğini vurgulayan ve 34 maddeden oluşan bir inandırıcılık matriksi geliştirdiler. Prof.Dr. Bilgehan Gültekin ve Doç. Dr. Tuba Gültekin, "Lider: Devlet Bahçeli" kitabında, Devlet Bahçeli’nin uzlaşı ve sağduyu liderliğini, matematik modelleriyle deaçıkladı. Bahçeli’nin siyasetin matematiğini, ikna edici iletişim ile birleştiren bir lider olduğu anlatılan kitapta, trigonometriyi siyasete uyarlayan bir lider olarak Bahçeli’nin, “Siyasette Uyum Trigonometrisi” geliştirdiği de yorumlandı.

Kitapta, Devlet Bahçeli’nin, Türk siyasetine ’beklenen liderlik’ kavramı kazandırdığı, Devlet Bahçeli’nin toplumun geleceğe olan inancını temsil ettiği güçlü liderlik özellikleri, karizmatik mevki liderliği modeli ile açıklandı. Devlet Bahçeli’nin, Türk siyasetinde mutabakatın ve uzlaşının lideri olduğunu kaydeden Gültekin kardeşler, Bahçeli’nin siyasette mutabakat üstünlüğünü anlatan 40 temel liderlik özelliğinin de iletişimsel analizini yaptı.

Kitapta ayrıca, Devlet Bahçeli’nin beka liderliği ayrıntılı olarak irdelendi. Akademisyen kardeşler, gelecek 10 yılda Devlet Bahçeli ile özdeşleşen beka liderliğinin, Türk siyasetini belirleyen temel bir liderlik özelliği olacağı ve toplumsal beka hareketlerinin inisiyatif kazanacağı hususunu, Bahçeli’nin beka liderliğini tanımlayan 33 madde ile belirtti. Kitapta ayrıca, Devlet Bahçeli’nin liderliği Türk dış politikasına uyarlanarak, Türk diplomasisi için Devlet Bahçeli modeli önerildi.

Berikan Yayınevi tarafından yayımlanan kitabın sunuş yazısını, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Edip Semih Yalçın kaleme aldı. Yalçın, sunuş yazısında, "Avrupa ülkelerindeki milliyetçi partilerin önde gelen isimleri yabancı düşmanı, İslamofobik ve ırkçı görüşlerle ayrımcılığın, kutuplaşmanın tarafı olurken; MHP Lideri Devlet Bahçeli, millî birlik ve bütünlüğü esas alan; ancak yabancıları da milletler ailesinin temel haklara sahip fertleri olarak karşılayan kâmil bir çizgiden ayrılmadan siyaset üretmektedir" vurgusunu yaptı.