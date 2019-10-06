Bahçeli’nin hastalığını fırsat bilen Sabahattin Önkibar’ın sözleri yargıya taşınacak

Tetikçi Odatv yazarı Sabahattin Önkibar dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bilerek büyük palavra sıktı. Bahçeli'nin organ yetmezliği yaşadığını iddia eden Önkibar, görevi bırakması durumunda yerine veliaht olarak bir isim seçtiğini ileri sürmüştü.

Sabahattin Önkibar, söz konusu yazısında Bahçeli'nin veliahtının MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter olduğunu iddia etti. Yönter, Önkibar'ın iddiası sonrasında açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamada bulunan Yönter, Önkibar'a çok sert bir cevap verdi.

Sabahattin Önkibar'ın yazısının yalan ve iftira olduğunu söyleyen Yönter, yargı nezdinde her türlü girişimin başlatıldığını açıkladı.

İzzet Ulvi Yönter'in açıklaması şu şekilde:

"Sebahattin Önkibar’ın Oda Tv’de şahsımı alçakça ve ahlaksızca hedef alan, Liderimizi töhmet altında bırakan, fitne çıkarmaktan öte hiçbir anlam ve değeri olmayan kokuşmuş yazısı baştan ayağa yalan ve iftiradır... Şüphesiz yargı nezdinde her türlü girişim tarafımca başlatılmıştır."

Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı