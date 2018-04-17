Erken seçim çağrısı sonrası Kemal Öztürk'ten bomba iddia
Gazeteci Kemal Öztürk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çıkışını değerlendirerek,"MHP Bu kararı Erdoğan ile istişare etmeden almaz. 26 Ağustos tarihi çalışılmış bir tarih..." ifadelerini kullandı.17 Nisan 2018 Salı 14:51
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos 2018 günü erken seçim yapılması çağrısı siyasetin gündemini belirledi. Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk'e "Bahçelinin seçim kararını nasıl yorumluyorsunuz?" diye sorduk. İşte eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü Öztürk'ün İnternethaber'e yaptığı özel açıklamalar...
ERKEN SEÇİM BELİRMİŞTİ ZATEN
Erken seçim emareleri belirmişti zaten. Mecliteki bazı kanuni düzenlemeler toplumun geniş kitlelerini etkileyecek önemdeydi. Taşeron yasası gibi, teşvik düzenlemeleri gibi.
AFRİN OYLARI YÜKSELTTİ?
Afrin operasyonuyla Cumhur ittifakı büyük bir destek aldı toplumdan. Anketlerde oylar yükseldi.
MUHALEFET NE DURUMDA?
Muhalefet kötü durumda. CHP içinde kargaşa var, İyi Parti örgütlenemedi, yerine oturmadı. HDP yöneticileri tutuklu, iç çekişme var, teşkilat bölünmüş durumda.
SAADETİN NE YAPACAĞI BİLİNMİYOR
Saadet Partisi popüler oldu ama tam olarak ne yapacağını bilmiyor. Yani herşey Cumhur ittifakının lehine.
26 AĞUSTOS ÖZEL ÇALIŞILMIŞ BİR TARİH
MHP Bu kararı Erdoğan ile istişare etmeden almaz. 26 Ağustos tarihi çalışılmış bir tarih. Hem yaz, hem bayram tatili, hem de Malazgirt ve Büyük Taarruz'un yıl dönümü. Hepsi CHP aleyhine.
YARIN İLAN EDİLİR
Yarın 26 Ağustos tarihi seçim tarihi olarak ilan edilecektir.
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koç1 sa önce Olurs hayırlı uğurlu olsun ülkemize ve milletimize. AMİN. MELİK SERÇEÖNÜ1 sa önce HERKES KENDİNE GÖRE KAHİN KESİLMEYE BAŞLADI. GERÇEK ŞU Kİ MHP GÜNDEM BELİRLEMEK İSTİYOR. AK PARTİNİN ÜZERİNDE KILIÇ SALLIYOR. BENDEDİĞİMİ YAPTIRIRM DİYOR. REİS SEÇİM 2019 DA DEMİŞTİR. SÖZ BİTMİŞTİR... YARIN GÖRECEKSENİZ MHP GERİ ADIM ATACAKTIR. Yorumcu1 sa önce Memlekette toptan bir ekonomik kriz kapıda, dış kredi kapasitesinin sonuna geliniyor artık, ekonomi kredi alamadığı anda develuasyon kapıda, cumhuriyet tarihinin en büyük dış borç yükü var şu anda 400 milyar dolar, yıllık %6da faizi var , kişi başı 5000 dolar borcumuz var,4 kişilik aile 20000 dolar borçlu, Avrupa'nın en fakir ülkesi. Portekiz 1.5% oranla borçlanırken biz 6 ile borçlanıyoruz, birini seçip erken seçim teklif ettirecekleri belliydi zaten, hele başkanımızı seçelim bütün sorunlar çözülecek hayırlısı ile..., Ömer Genç2 sa önce Apart en çok bu niyet okuyan gazetecilerden çekecek.Birşeyi bilmiyorum desene.. Ben kudurdum2 sa önce Çamızın göle tezeklediği gibi lapadan bıraktı ABDsüriyeyi bombalaması bie bu kadar borsayı tepe taklak etmedi yeşil 1de kırmızı 2 ye düştü nalet şeyler borsa tam topladı derken.zamansız öten horozun başını seçimde pıh edecekler ulan bunlara ekonomi teslimi edilir. Bu memleketin gerçekten muhalefete ihtiyacı var CHP den mhpden hdp Sp bbp bir cacık olmaz akpde istediği gibi at koşturuyor. Bu cacıkladı yiyerek dur diyen yok yanlış yapıyorsunuz diyen yok öneri getiren yok şu işte daha iyi olabilir diyen yok akmı yok kara biri diyor İstanbul boğazı diğeri diyor yandı anam ağzı. Mehmet2 sa önce Seçim kanunu secimlerden em az 1yil once değişmesi gerekmiyor mu?ağustosta hangi kanuna gore seçime gidilecek. tuzcu3 sa önce Belediyeleri görseydik önce....Millet saf değil ki belediyeyi milletvekilinden onu da cumhur başkanlığından ayırırdı...Rüzgar iyi esiyor diye seçim yapılmaz...Yapanlar pişman olmuştur...Hayırdır? Bahçeli bir an önce başkan yardımcılığı istiyor anlaşılan....Herkesin işine geliyorsa hodri meydan....Haydi pehlivanlar meydana.... nuri3 sa önce bozkurt rumuzlu hocam tam dediğin gibi oldu akp sürekli seçim 2019 kasımda yapılacak dedi ama durumlar kötü belli ki bu kadar sözden sonra direk erken seçim derlerse imaj kaybedeceklerinden mhp ye dedirttiler. Millet3 sa önce Bu adamıngizli bir fetöcü olma ihtimali çok yüksek . Malesf bu herifi AK Parti Vekil adayı göstermişti Bu süslü adam fetönün en güçlü olduğu dönemde AA nın başında idi . Fetönün AA yı es geçmesi düşünülebilir mi İnce ince AK partiyi açık etmeye yönelik sinsi faaliyetlerine devam ediyor. Uykucu3 sa önce C CCBasbugum. Emrindeyiz.