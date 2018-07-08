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Bahçeli'nin elini öpen vekile partisinden sert tepki: Utanç duyduk!

İyi Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesine İyi Parti'den tepki geldi.

08 Temmuz 2018 Pazar 08:32
Bahçeli'nin elini öpen vekile partisinden sert tepki: Utanç duyduk!

İP Kurucular Kurulu Üyesi ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Hakan Ünser, İP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesine tepki gösterdi.

Ünser, yaptığı açıklamada Bahçel'nin İP'ye hakaret ettiğini ve iftira attığını, elinin öpülmesi için hiçbir şeyin sebep gösterilemeyeceğini söyledi.

Ünser'in Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 08:32
  1. İstanbul
  2. iyi parti
  3. mhp
  4. Devlet Bahçeli
  5. el öpen vekil

YORUM YAZ

  • hüs coşhüs coş38 dk önce
    Türk milliyetcısipayesini pensilvanyamı verdi. Türk milliyetcisi kin tutmaz. büyüklerine saygısızlık etmez. el öpmeyle etek öpmeyi karıştırdınız her halde. siz ancak pensilvanya milliyetcisi olursunuz
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    SİNSİ FETÖ PLANI MHP YE YANAŞMAYA SOKULMAYA ÇALIŞIYOR
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