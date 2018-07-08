Bahçeli'nin elini öpen vekile partisinden sert tepki: Utanç duyduk!

İP Kurucular Kurulu Üyesi ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Hakan Ünser, İP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesine tepki gösterdi.

Ünser, yaptığı açıklamada Bahçel'nin İP'ye hakaret ettiğini ve iftira attığını, elinin öpülmesi için hiçbir şeyin sebep gösterilemeyeceğini söyledi.

Ünser'in Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle: