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Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!

Dünkü milletvekili yemin töreninde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpen İyi Partili Hayati Arkaz, konuyla ilgili açıklama yaptı.

08 Temmuz 2018 Pazar 16:07

Dün gerçekleştirilen milletvekilleri yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İyi Partili Hayati Arkaz, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Arkaz, "Nezaketen olmuş bir olay. Ağabey-kardeş ilişkisi. Siyasetle bir ilgisi yok." dedi.

"Sayın Akşener'den de böyle bir eleştiri var mı?" sorusu üzerine Arkaz şunları söyledi: 

"Normal bir değerlendirme yapıldı, seçim sonuçlarıyla ilgili. Bu konuyla ilgili kesinlikle bir şey yok."

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 16:07
  1. Hayati Arkaz
  2. İyi Parti
  3. MHP
  4. Devlet Bahçeli
  5. Meral Akşener

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  • AhsenAhsen19 dk önce
    Arkadaşlar herkes hata yapar...YUVANIZA DÖNÜN bu size abi tavsiyesi.
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