Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
Dünkü milletvekili yemin töreninde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpen İyi Partili Hayati Arkaz, konuyla ilgili açıklama yaptı.08 Temmuz 2018 Pazar 16:07
Dün gerçekleştirilen milletvekilleri yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İyi Partili Hayati Arkaz, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Arkaz, "Nezaketen olmuş bir olay. Ağabey-kardeş ilişkisi. Siyasetle bir ilgisi yok." dedi.
"Sayın Akşener'den de böyle bir eleştiri var mı?" sorusu üzerine Arkaz şunları söyledi:
"Normal bir değerlendirme yapıldı, seçim sonuçlarıyla ilgili. Bu konuyla ilgili kesinlikle bir şey yok."
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