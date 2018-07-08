Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!

Dün gerçekleştirilen milletvekilleri yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İyi Partili Hayati Arkaz, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Arkaz, "Nezaketen olmuş bir olay. Ağabey-kardeş ilişkisi. Siyasetle bir ilgisi yok." dedi.

"Sayın Akşener'den de böyle bir eleştiri var mı?" sorusu üzerine Arkaz şunları söyledi:

"Normal bir değerlendirme yapıldı, seçim sonuçlarıyla ilgili. Bu konuyla ilgili kesinlikle bir şey yok."