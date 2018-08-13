Hayati Arkaz kimdir? Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz istifa mı etti?
Milletvekili yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye mi katıldı? Hayati Arkaz kimdir?13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:45
Milletvekili yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye mi katıldı? Hayati Arkaz kimdir?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli bir grup gazetecinin İP’in kongresinde daha önce Meclis’te elini öpen Hayati Arkaz’ın GİK dışında bırakılmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı. MHP lideri şunları söyledi: “İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. En son olarak da İP’in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve taktirine sunarız.”
HAYATİ AKRAZ İYİ PARTİ'DEN MHP'YE GEÇTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü için İP'te krize neden olan İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Devlet Bahçeli'nin yaptığı davet sonrası MHP'ye geçti.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpen İyi Partili İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, konuyla ilgili ilk kez açıklama yapmıştı. İYİ Partili Arkaz, "Nezaketen olmuş bir olay. Ağabey-kardeş ilişkisi. Siyasetle bir ilgisi yok." demişti.
HAYATİ ARKAZ KİMDİR?
Hayati Arkaz'ı kısaca tanıyalım, Hayati Arkaz, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti İstanbul 3. Bölge Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili oldu. Hayati Arkaz, Sivas Yıldızeli'nde 1957'de doğdu. Arkaz, İstanbul üniversitesi, Tıp Fakültesi'nden 1986'da mezun oldu.
24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE İSTANBUL 3. BÖLGE KAZANAN MİLLETVEKİLLERİ
AK Parti
2- Mehmet Muş
7- Emine Sare Aydın Yılmaz
8- Nevzat Şatıroğlu
9- Zafer Sırakaya
10- Rümeysa Kadak
13- Erkan Kandemir
14- Şamil Ayrım
15- Alev Dedegil
MHP
1- Feti Yıldız
3- Arzu Erdem
CHP
1- Engin Altay
3- Mehmet Bekaroğlu
4- Zeynel Emre
6- Özgür Karabat
7- Turan Aydoğan
8- Emine Gülizar Emecan
9- Nazır Cihangir İslam
İYİ Parti
2- Ümit Beyaz
3- Hayati Arkaz
HDP
1- Zeynel Özen
2- Dilşat Canbaz Kaya
3- Hakkı Saruhan Oluç
4- Ali Kenanoğlu
5- Züleyha Gülüm
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