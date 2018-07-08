Milletvekili yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz kimdir?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpen İyi Partili İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. İYİ Partili Arkaz, "Nezaketen olmuş bir olay. Ağabey-kardeş ilişkisi. Siyasetle bir ilgisi yok." dedi.

Hayati Arkaz'ı kısaca tanıyalım, Hayati Arkaz, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti İstanbul 3. Bölge Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili oldu. Hayati Arkaz, Sivas Yıldızeli'nde 1957'de doğdu. Arkaz, İstanbul üniversitesi, Tıp Fakültesi'nden 1986'da mezun oldu.

24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE İSTANBUL 3. BÖLGE KAZANAN MİLLETVEKİLLERİ

AK Parti

1- Numan Kurtulmuş

2- Mehmet Muş

3- Akif Çağatay Kılıç

4- Mehmet Doğan Kubat

5- Tülay Kaynarca

6- Halis Dalkılıç

7- Emine Sare Aydın Yılmaz

8- Nevzat Şatıroğlu

9- Zafer Sırakaya

10- Rümeysa Kadak

11- Ahmet Mücahit Arınç

12- Mustafa Yeneroğlu

13- Erkan Kandemir

14- Şamil Ayrım

15- Alev Dedegil

MHP

1- Feti Yıldız

2- İsmail Faruk Aksu

3- Arzu Erdem

CHP

1- Engin Altay

2- Erdoğan Toprak

3- Mehmet Bekaroğlu

4- Zeynel Emre

5- Sibel Özdemir

6- Özgür Karabat

7- Turan Aydoğan

8- Emine Gülizar Emecan

9- Nazır Cihangir İslam

İYİ Parti

1- Abdul Ahat Andican

2- Ümit Beyaz

3- Hayati Arkaz

HDP

1- Zeynel Özen

2- Dilşat Canbaz Kaya

3- Hakkı Saruhan Oluç

4- Ali Kenanoğlu

5- Züleyha Gülüm