Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti milletvekili Hayati Arkaz kimdir?
Milletvekili yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz kimdir?08 Temmuz 2018 Pazar 17:46
Milletvekili yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz kimdir?
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpen İyi Partili İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. İYİ Partili Arkaz, "Nezaketen olmuş bir olay. Ağabey-kardeş ilişkisi. Siyasetle bir ilgisi yok." dedi.
Hayati Arkaz'ı kısaca tanıyalım, Hayati Arkaz, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, İyi Parti İstanbul 3. Bölge Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili oldu. Hayati Arkaz, Sivas Yıldızeli'nde 1957'de doğdu. Arkaz, İstanbul üniversitesi, Tıp Fakültesi'nden 1986'da mezun oldu.
24 HAZİRAN SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE İSTANBUL 3. BÖLGE KAZANAN MİLLETVEKİLLERİ
AK Parti
2- Mehmet Muş
7- Emine Sare Aydın Yılmaz
8- Nevzat Şatıroğlu
9- Zafer Sırakaya
10- Rümeysa Kadak
13- Erkan Kandemir
14- Şamil Ayrım
15- Alev Dedegil
MHP
1- Feti Yıldız
3- Arzu Erdem
CHP
1- Engin Altay
3- Mehmet Bekaroğlu
4- Zeynel Emre
6- Özgür Karabat
7- Turan Aydoğan
8- Emine Gülizar Emecan
9- Nazır Cihangir İslam
İYİ Parti
1- Abdul Ahat Andican
2- Ümit Beyaz
3- Hayati Arkaz
HDP
1- Zeynel Özen
2- Dilşat Canbaz Kaya
3- Hakkı Saruhan Oluç
4- Ali Kenanoğlu
5- Züleyha Gülüm
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