Bahçeli hastanede mi? Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin MHP'den açıklama...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu iddia edilmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddiaların spekülasyon olduğunu açıkladı ve sert karşılık verdi.03 Ekim 2019 Perşembe 09:22
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.
"Bir müptezelin..."
Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, akşam saatlerinden itibaren bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin haberler yer aldığını belirtti.
Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:
"Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir. Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlamak için ortaya atılmış olan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir."
Özkiraz: İddiayı ben atmadım
Konuya dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, "İlk iddia sahibi ben değilim, araştırmadan sallamayın" ifadesini kullandı.
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