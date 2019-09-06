0553 313 94 23

Bahçeli çağrıda bulunmuştu... İYİ Parti'den bir istifa daha geldi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı karşılık bulmaya devam ediyor. Son olarak Çankırı İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan’ın istifa ettiğini açıkladı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:51
Bahçeli çağrıda bulunmuştu... İYİ Parti'den bir istifa daha geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı öncesi 'fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarım" diye nitelediği İyi Partililere geri dönün" çağrısı Türkiye'nin birçok yerinden yanıt buldu.

Bahçeli'nin sözleri İYİ Parti teşkilatlarında kopuşlara neden olmaya devam ediyor. Bir 'yuvaya dönüş' haberi de bugün Çankırı'dan geldi.

Çankırı İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan’ın istifa ettiğini açıkladı.

Doğan'ın istifasına ilişkin gönderdiği açıklama şu şekilde;

Siyaset hayatım tesadüflerle başlamadı. Çok büyük bir çaba sarfettim, sarfettiğim bu çabanın hiçbir noktasından pişman olmadım ve hiçbir cefasından da kaçmadım.
Her hangi bir makamda değil ülkücü olarak bir ömür geçirmek çabasında oldum. Yüce Rabbime şükürler olsun ki onun huzurunda seccadeye baş eğmekten başka bir yön bulmadım.

“Allah var gam yok” dedim ve O neylerse güzel eyledi.

14 yaşımda başladığım kutlu davamda Başbuğum Alparslan Türkeşin de dediği gibi siyaset çizgimde hiçbir kırıklık olmadan bugün siz değerli ülküdaşlarımın gönüllerinde hiçbir makamdan daha değerli olmayan bir makamda yer edindim.

Bugün 41 yaşımdayım! Osman Bölükbaşı, Alparslan Türkeş, Dündar Taşer, Gün Sazak, Galip Erdem gibi Türklük davasının kutupları olan değerli büyüklerimin yolunda yürüme şerefine nail olduğum siyaset hayatıma başladığım yerde devam etmek için bugun başkanlık divanımdaki arkadaşlarımla birlikte Çankırı iyi parti merkez ilçe başkanlığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım.

Ülkücü şehitlerimin aileleri ve gazilerim bana haklarını helal etsin. Onlar sayesinde bu topraklar VATAN olmaya devam etmiş, AY-YILDIZLI bayrağım Türk Yurdunda dalgalanmaya devam etmiştir.

VATAN SAĞOLSUN kelâmından daha değerli bir prensibim olmamıştır.

Ülkü ocaklarında beraber aynı tasdan çorba içtiğim arkadaşlarım içerisindeki hiç bir kimse bir kişiye beş kişi dalan haydut arkadaşım olmamıştır. Göğsü Vatan millet bayrak sevdasıyla yanan ülküdaşlarım olmuştur. Bu vesileyle buradaki siyasi hayatıma son verirken İYİ PARTİ çankırı merkez ilçe başkanlığı görevinden istifa ediyorum.

Mhp genel başkanı sayın Devlet Bahçeli beyin Ülkücünün yeri yuvasıdır sözünü önemsiyor. Buradan o çağrıya karşılık veriyorum

Duruşumun belli olduğu davamda Ülkücü ve Türk Milliyetçisi olarak devam edeceğim.

VARLIĞIM TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN.

Bahçeli'nin çağrısı

MHP lideri Bahçeli, İYİ Partililere çağrıda bulunarak, "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada, fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir." ifadelerini kullanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:51
  1. Çankırı
  2. MHP
  3. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın'da beton mikserinin çarptığı kadın öldü
    1. Aydın'da beton mikserinin çarptığı..
    2. Çay tohumundan yağ üretimi için..
    3. Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi Açıldı
    4. Dünya mirası Adalar, UNESCO listesi..
    5. Okçuluk İl Birinciliği’nden Spor A.Ş,..
    6. Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı..
    7. MEB’den yeni okul zili ve çocuk şarkısı
    8. Ekmek teknesini uyurken bile bırakmadı
    9. Kurtuluş coşkusuna avcılar ve..
    10. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    11. Erzurum dış ticaretinde istikrar
    12. Moro İslami Kurtuluş Cephesi..
    13. Özel çocuklara yoga kursu
    14. Ekipler okul çevrelerinde temizlik..
    15. Yeni Zelanda’da yarım tona yakın..
    16. 1. Karesi Kuva-yi Milliye satranç..
    17. Bakan Selçuk, ilköğretim için..
    18. Ölümlü trafik kazasının tutuklu..
    19. Mudanya’nın gurur projesi Türkiye’nin..
    20. Başkale Yarı Olimpik Yüzme Havuzu..
    21. Çevreci Komşu Kart’la 4 milyona doğru
    22. Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam..
    23. Piyasalarda gün ortası
    24. Denizli'de iş kazası: 1 ölü
    25. "Belediye işi şov işi değildir"
    26. Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük..
    27. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    28. İkinci el kitap satarak, sokak..
    29. "Resim ilk defa hayatımda 'ben'..
    30. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim