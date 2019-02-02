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Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyüp Yıldız kaza yaptı

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Genel Başkanı Devlet BAHÇELİ’nin Başdanışmanı Eyyup YILDIZCumhur İttifakının MERSİNBüyükşehir ve İlçe Belediye Başkan Adaylarının tanıtılacağı programa katılmak üzere aracıyla seyir halindeyken kaza geçirdi. Şereflikoçhisar yolunda kamyon üzerinden düşen katlanmış çadıra çarparak büyük bir kazadan yara almadan kurtulan Eyyup YILDIZ, karakoldaki işlemlerin ardından başka bir araçla yoluna devam etti

02 Şubat 2019 Cumartesi 08:16
Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyüp Yıldız kaza yaptı

Geçtiğimiz ay itibariyle, Milliyetçi Hareket Partisi’nin tanıtım işlerinden sorumlu genel başkan başdanışmanlığına getirilen Eyyup Yıldız Şereflikoçhisar bölgesinde önde giden kamyon üzerinden aracının önüne düşen katlanmış çadır nedeniyle kaza geçirdi. Cumhur İttifakı’nın Mersin Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkan Adaylarının tanıtılacağı programa katılmak üzere yola çıkan Eyyup Yıldız, kazandan yara almadan kurtulurken ciddi hasar gören araçlar ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından çekiciyle götürüldü. Olay yerinin trafiğe açılmasının ardından Emniyet Müdürlüğüne götürülen taraflar ifadelerinin ve resmi işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

24 Haziran seçimlerinde MHP Ankara Milletvekili Adayı olan Eyyüp Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Tanıtım ve Organizasyondan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı" olarak atanmıştı. Daha önce, Ülkü Ocakları'nın çeşitli kademelerinde görev yapan ve MHP Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Eyyup Yıldız, 24 Haziran seçimlerinde MHP Ankara Milletvekili Adayı oldu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Tanıtım ve Organizasyondan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı" olarak göreve gelen Eyyup Yıldız, 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'nin tanıtım ve organizasyonlarında önemli bir sorumluluk üstlenecek.

EYYUP YILDIZ KİMDİR?

Eyyup Yıldız, 1976 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. 3 yaşındayken ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşen Yıldız, eğitim hayatını burada tamamlayarak, erken yaşlarda ticari hayata atıldı. Öğrencilik yıllarından itibaren fikir ve gönül dünyasını kuşatan Ülkü Ocakları'nda çeşitli görevlerde bulundu. 1990-1993 yılları arasında Yenimahalle-Yeşilevler Ülkü Ocakları'nın bünyesinde farklı kademelerde görev yapan Eyyup Yıldız, 2017-2018 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Eyyup Yıldız, Kurucusu ve Genel Koordinatörü olduğu Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Limited Şirketi ile 2004 yılından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye genelindeki tüm organizasyonlarının Teknik Koordinatörlüğü'nü yürüttü. Siyasi ve ticari faaliyetlerinin yanı sıra ekonomik iş birliği platformlarında, sosyal ve kültürel alanda çalışmalar yaptı. Eyyup Yıldız halen birçok sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmaktadır. Eyyup Yıldız, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 08:16
  1. Mersin
  2. Erzurum
  3. Ankara
  4. Eyyup YILDIZ

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