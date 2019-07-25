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Bahçelievler'de yol çöktü !

İstanbul'un Yenibosna ilçesinde devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:24
Bahçelievler'de yol çöktü !

Yenibosna'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi. Caddenin çökmeden kısa süre önce trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:24
  1. Yenibosna

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