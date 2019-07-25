Bahçelievler'de yol çöktü ! İstanbul'un Yenibosna ilçesinde devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi.

Yenibosna'da devam eden metro inşaatının hemen önünde bulunan caddede çökme meydana geldi. Caddenin çökmeden kısa süre önce trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Ayrıntılar geliyor...

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