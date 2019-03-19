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Bahçelievler’de silahlı saldırı... 1 yaralı

Bahçelievler’de bir şahıs sokak üzerinde yürürken evine gireceği esnada apartman önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

19 Mart 2019 Salı 02:30
Bahçelievler’de silahlı saldırı... 1 yaralı

Bahçelievler’de bir şahıs sokak üzerinde yürürken evine gireceği esnada apartman önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için çevrede operasyon başlattı.


Olay, saat 00:30 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Yakut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde yürürken evine gireceği esnada kimliği öğrenilemeyen bir şahıs apartmana gireceği esnada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan şahıs yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs daha sonra hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren saldırgan ise yaya olay yerinden kaçarak uzaklaştı.


Polis sokağa güvenlik şeridi çekerek sokağı çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerinde bir süre inceleme yapan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganı yakalamak çevrede operasyon başlattı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 02:30
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