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Bahçelievler’de parmakları ve kulakları kesilmiş kadın cesedinin sırrı ortaya çıktı

Bahçelievler’de günlük kiralık evde parmakları ve kulakları kesilmiş halde bulunan kadın cesedinin sırrı çözüldü.

04 Nisan 2019 Perşembe 19:56
Bahçelievler’de parmakları ve kulakları kesilmiş kadın cesedinin sırrı ortaya çıktı

Bahçelievler’de günlük kiralık evde parmakları ve kulakları kesilmiş halde bulunan kadın cesedinin sırrı çözüldü. Afgan uyruklu kadının, evlenmek istemediği erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ve valizle Bahçelievler’deki günlük eve taşındığı tespit edildi. Cinayet büro ekipleri, cinayet zanlısını gözaltına aldı.



Edinilen bilgilere göre olay, Bahçelievler Hürrüyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi’nde bulunan ve günlük olarak kiralan bir dairede yaşandı. Daireden gelen kokular üzerine çevrede yaşayan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri parmakları ve kulakları kesilmiş kadın cesedi bulundu. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis cinayetin aydınlatılması için çalışma başlattı.



Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri cesedin Afgan uyruklu Najıa Arabzai’ye (24) ait olduğunu belirledi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen cinayet büro dedektifleri, 30 Mart günü akşam saatlerinde eve ticari taksiyle gelen bir erkek şahsın büyük bir valiz taşıdığını belirledi.



Ticari taksi şoförü ile irtibata geçen ekipler, zanlının Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Modabağ’tan taksiye bindiğini öğrendi. Bu kez Zeytinburnu’ndaki adrese giden ekipler apartmanda Afganistan uyruklu Zivar Gol Ravan’ın, öldürülen Najıa Arabzai ile birlikte yaşadığını tespit etti. Zivar Gol Ravan’ın büyük bir valizle 30 Mart gecesi evden çıktığını öğrenen ekipler, şahsın irtibatlı olduğu kişiler ile tek tek görüştü. Yapılan operasyonda zanlı Zivar Gol Ravan, Fatih Nişanca Mahallesi’nde bir adreste yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen zanlının, evlenmek istemediği için Najıa Arabzai’yi öldürerek cesedi valizle Bahçelievler’deki günlük eve taşıdığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 19:56
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