Bahçelievler’de öldürülen anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı İstanbul Bahçelievler’de evlerinde vahşice öldürülen anne-kızın cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Bahçelievler’de evlerinde vahşice öldürülen anne-kızın cenazesi dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bahçelievler’de önceki gün akşam saatlerinde oturdukları eve gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, anne Kezban Ercan (82) ve kızı Ayşe Solmaz (52) boğularak öldürülmüştü. Ayşe Solmaz’ın eşi İsmail Solmaz’ın anne kızdan haber alamaması üzerine eve geldiğinde korkunç olay ortaya çıkmıştı. Adli Tıp Kurumda işlemleri tamamlanan anne -kızın cenazesi ailesine teslim edildi. Yenibosna Aksa Camii’nde yapılan cenaze törenine anne-kızın akrabaları ve sevenleri katıldı. Omuzlara alınan naaşlar sırasıyla cenaze aracına konuldu. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası anne ve kızın naaşı Hadımköy Çakmaklı Mezarlığında defnedildi.

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