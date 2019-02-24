Bahçelievler’de metrobüs kazası meydana geldi. Seyir halindeki metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
IHAAW120428-ASA/24-02-2019- Bahçelievler’de metrobüs kazası meydana geldi.24 Şubat 2019 Pazar 12:09
IHAAW120428-ASA/24-02-2019- Bahçelievler’de metrobüs kazası meydana geldi. Seyir halindeki metrobüs, önündeki metrobüse çarptı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.24.02.2019 12:04:28TSINNNN
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