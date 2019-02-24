Bahçelievler'de metrobüs kazası
Kazada hafif yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı24 Şubat 2019 Pazar 13:04
İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Avcılar'dan Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs, Bahçelievler durağında önündeki metrobüse çarptı.
Kazada, metrobüsteki 3 kişi hafif yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar, Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
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