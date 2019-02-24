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Bahçelievler’de metrobüs kazası: 3 yaralı

Bahçelievler metrobüs durağında meydana gelen kazada seyir halindeki metrobüs, önünde duran metrobüse çarptı.

24 Şubat 2019 Pazar 12:45
Bahçelievler’de metrobüs kazası: 3 yaralı

Bahçelievler metrobüs durağında meydana gelen kazada seyir halindeki metrobüs, önünde duran metrobüse çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.


Kaza, Bahçelievler metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu istikametinden Beylikdüzü istikametine seyir halinde olan metrobüs, Bahçelievler durağında önünde duran metrobüse çarptı. Kazada 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcular 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Metrobüs trafiğinde yoğunluk oluştu


Kaza nedeniyle metrobüs yolunda trafik meydana geldi. Trafiğin tek taraftan verilmesiyle devam eden metrobüs seferlerinin normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:45
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