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Bahçelievler'de market soygunu

Müşteri gibi girdikleri marketlerin çalışanlarını silahla gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:07
Bahçelievler'de market soygunu

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de müşteri gibi girdikleri marketlerin çalışanlarını silahla tehdit ederek gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 27 Kasım 20.50 sıralarında bir markete müşteri gibi gelen iki kişiden biri, aldıkları ürünleri kasadan geçirirken, diğer şüpheli silahla kasiyeri tehdit ederek 3 bin 200 lirayı gasbedip kaçtı. 30 Kasım'da da 20.40 sıralarında bir markete giren iki şüpheli, silahla çalışanları tehdit edip bin 500 lirayı gasbedip olay yerinden uzaklaştı.

Olaylarla ilgili çalışma başlatan Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, incelemeye aldığı güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis, 1 Aralık'ta Kocasinan Mahallesi Hastane Caddesi'nde motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan M.U.T. ve M.Ş.D'nin yapılan üst aramasında, gasp olaylarında kullandıkları tabanca ele geçirildi. Şüpheli M.Ş.D'nin 28 Kasım'da hakkındaki başka bir suçtan tutuklandığı, 30 Kasım'da cezaevinden firar ettiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde markete müşteri gibi giren şüphelilerin yüzlerine atkı sardıkları, alışveriş yapma bahanesiyle aldıkları ürünleri kasadan geçirirken çalışanı silahla tehdit edip kasadan parayı alma anları yer alıyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 12:07
  1. Bahçelievler
  2. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü
  3. gasp

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