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Bahçelievler'de apartman dairesinde patlama

İstanbul Bahçelievler’de gece saatlerinde korkutan bir patlama meydana geldi. Bir apartmanın giriş katında meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle dairenin camları kırıldı, bir duvar çöktü.

19 Şubat 2019 Salı 07:29
Bahçelievler'de apartman dairesinde patlama

Cumhuriyet Mahallesi Şeker Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle dairenin camları kırıldı, balkon kısmındaki duvarın da çöktüğü belirlendi. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Patlamanın olduğu dairede yaşayan ve hafif biçimde yaralanan bir kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Öte yandan olayın yaşandığı sokakta park halinde bulunan bazı araçlarda da maddi hasar meydana geldi. 

Binanın çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, patlamanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 07:29
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