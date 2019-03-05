0553 313 94 23

Bahçelievler'de korkunç cinayet! Anne ve kızı evlerinde öldürüldü

İSTANBUL Bahçelievler'de hırsız oldukları düşünülen kişi ya da kişiler, girdikleri evde anne Kezban Ercan (82) ile kızı Ayşe Solmaz'ı (52) öldürdü. Korkunç cinayet saatler sonra fark edilirken, evin önünde toplanan yüzlerce kişi cinayetlere tepki gösterdi. 

05 Mart 2019 Salı 06:20
Bahçelievler'de korkunç cinayet! Anne ve kızı evlerinde öldürüldü

Bahçelievler, Zafer Mahallesi, Canan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katına dün akşam saatlerinde hırsızlık yapmak için girdiklerinden şüphelenilen kişi ya da kişiler, o esnada evde bulunan anne Keziban Ercan (82) ve Ayşe Solmaz'la (52) karşılaştı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, anne ve kızını öldürdü.

İçeri girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı



Öğle saatlerinde namaza gitmek için evden çıktığı öğrenilen ve kayınvalidesi Keziban Ercan ile eşi Ayşe Solmaz'dan uzun süre haber alamayan İsmail Soymaz, saatler sonra eve geldiğinde komşularının yardımıyla kapıyı açtı. İçeri girdiklerinde karşılaştıkları korkunç manzara üzerine komşular, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptığı inceleme sonucunda, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri anne kızının vücudunda herhangi bir bıçak yada silahla yaralanma izine rastlamadı. Asayiş ekipleri cinayet mahallinde güvenlik önlemi alırken, eve gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de delil toplama çalışması yaptı. Polis ekipleri anne kızın boğularak öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruyor. 

Eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi

Kayınvalidesi ile eşini kaybeden İsmail Soymaz ve haberi alarak eve gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Sinoplu ailenin yakını ve hemşehrileri olan yüzlerce kişinin, gecenin ilerleyen saatlerine dek sokaktaki bekleyişi sürdü. Cinayete kurban giden anne ile kızın cesetlerinin cenaze aracına taşınmasının ardından gazetecilere bir açıklama da yapan öfkeli kalabalık, bu ve benzeri olayların sorumluların bulunması için Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer yetkililere çağrıda bulundu. Onlarca kişi, idamın getirilmesi için slogan attı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 06:20
  1. Sinop
  2. istanbul
  3. bahçelievler
  4. hırsızlık
  5. cinayet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halı saha tartışmasında 14 öğretmen gözaltına alınmıştı... Savcı o sözü duyunca
    1. Halı saha tartışmasında 14 öğretmen..
    2. ABD, Türkiye'yi o programından..
    3. Meteoroloji'den güzel haber!..
    4. Erdoğan görür görmez hemen otobüsü..
    5. Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar..
    6. Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa..
    7. "Bu faiz oranları kalıcı olamaz"
    8. Marmara'da deprem... İstanbul da..
    9. İlk kez bu kadar köşeye sıkıştı.....
    10. Gerginlik yaşanmış böyle..
    11. Bahçelievler'de korkunç cinayet! Anne..
    12. Bahçelievler'de korkunç cinayet! Anne..
    13. Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman..
    14. Hıçkırık nedir, neden uzun sürer?..
    15. Hırsızlık için girdikleri evde 2..
    16. Dışişleri Bakanı Çavuşoğl: ”Bizim..
    17. Sokak ortasındaki kavga kanlı bitti
    18. Uzmanlardan ailelere 'K-POP' uyarısı!..
    19. Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye..
    20. Tabanca ile oynarken yanlışlıkla..
    21. Kılıçdaroğlu'ndan şok açıklama: YPG..
    22. Marmara'da deprem! İstanbul da sallandı
    23. Cezayir'de iki milletvekili..
    24. Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan..
    25. ABD Kongresinde Müslüman temsilci..
    26. Marmara Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde..
    27. Akrabasının üzerine düştüğü 11 aylık..
    28. Arnavutluk'ta Medya Akademisine..
    29. Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
    30. 8 bin çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Malatya'da ele geçirildi! Öldürücü...
    Malatya'da ele geçirildi! Öldürücü...
    Dilipak'tan canlı yayında bomba açıklama: Halifelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dadır!
    Dilipak'tan canlı yayında bomba açıklama: Halifelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dadır!