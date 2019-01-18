Bahçelievler'de kediye kötü muamele iddiası Sosyal medya hesabında kediye yaptığı kötü muamelenin görüntülerinin yayımlamasının ardından gözaltına alınan iş insanı Hakan G, adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de sosyal medya hesabında kediye yaptığı kötü muamelenin görüntülerinin yayımlamasının ardından gözaltına alınan iş insanı Hakan G, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakan G'nin, sosyal medya hesabında, evindeki bir kediye yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti. Ekipler, iş insanı Hakan G'yi evinde gözaltına aldı. Kocasinan Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Hakan G, Bakırköy Adalet Sarayı'na götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.