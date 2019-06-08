Bahçelievler’de karısına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs tutuklandı Bahçelievler’de boşanma aşamasında olduğu karısına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bahçelievler’de boşanma aşamasında olduğu karısına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde H.E.C. isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu öğrenilen karısı Ayşegül C.’ye sokak ortasında kurşun yağdırmıştı. Daha sonrada polis ekipleri, yaralı kadını öldürmek için hastaneye gideceğini söyleyen adamı yakalayarak gözaltına almıştı. H.E.C. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, H.E.C’nin daha öncedekızı Ece K.’nin kayınpederiniyaraladığı, kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve psikolojisinin bozuk olduğu bilgisi edinilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.