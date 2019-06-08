Bahçelievler’de karısına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs, adliyeye sevk edildi

Bahçelievler’de boşanma aşamasında olduğu karısına sokak ortasında kurşun yağdıran şahıs, adliyeye sevk edildi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, çok pişman olduğunu söyledi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde H.E.C. isimli şahıs boşanma aşamasında olduğu öğrenilen karısı Ayşegül C.’ye sokak ortasında kurşun yağdırmıştı. Daha sonrada polis ekipleri, yaralı kadını öldürmek için hastaneye gideceğini söyleyen adamı yakalayarak gözaltına almıştı.

Gözaltına alınanH.E.C’nin daha öncedekızı Ece K.’nin kayınpederiniyaraladığı, kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve psikolojisinin bozuk olduğu öğrenildi.

H.E.C’nin emniyetteki sorgusunda, hastaneye boşanmak üzere olduğu eşini öldürmek için gittiğini itiraf etmesinin ardından şahıs Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan, adliyeye sevki öncesinde rahat tavırlarıyla dikkat çeken H.E.C, kendisine yöneltilen “Pişman mısınız?” sorusuna ise, “Çok pişmanım" şeklinde yanıt verdi.