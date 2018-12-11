Bahçelievler'de iş yerinden hırsızlık

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir iş yerinden yazar kasa çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 14 Ağustos'ta Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerine giren iki şüpheli, yazar kasadaki paraları alarak kaçtı.

Şikayet üzerine, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, sol bileğinde "kral tacı" dövmesi bulunan kişiyi sosyal medyadan yaptığı çalışma sonucu tespit etti. Şüpheli E.B, 7 Aralık'ta Çobançeşme Mahallesi'nde düzenlenen baskında yakalandı.

Hırsızlık olayına karışan diğer şüpheli T.H'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.