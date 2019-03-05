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Bahçelievler’de hırsızlık dehşetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Bahçelievler’de yaşayan Kezban Ercan ve kızı Ayşe Soymaz iddiaya göre eve hırsızlık için giren zanlılar tarafından vahşice boğularak öldürüldü.

05 Mart 2019 Salı 12:43
Bahçelievler’de hırsızlık dehşetiyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Bahçelievler’de yaşayan Kezban Ercan ve kızı Ayşe Soymaz iddiaya göre eve hırsızlık için giren zanlılar tarafından vahşice boğularak öldürüldü. Olayın ardından cenazelerini almak için Adli Tıp Kurumuna gelen ailenini yakınları, Soymaz’ın seccade üzerinde boğularak vahşice öldürüldüğünü ve ziynet eşyalarının çalındığını söyledi. Acılı aile, yetkililerden zanlıların yakalanması için yardım istedi.


Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Zafer Mahallesi Canan Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre birinci kattaki daireye hırsızlık için giren zanlılar evde bulunan Kezban Ercan (81) ve kızı Ayşe Soymaz’ı (52) etkisiz hale getirdi. İki kadını vahşice boğarak öldüren zanlılar, evdeki ziynet eşyalarını ve bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı.


Yaşanan korkunç olay Ayşe Soymaz’ın eşi İsmail Soymaz’ın eve gelmesiyle ortaya çıktı. Evin kapısını kimsenin açmaması üzerine komşulardan yardım isteyen Soymaz, zorla içeri girdi ve dehşete düşüren manzarayla karşılaştı. Eşinin ve annesinin öldürüldüğünü gören Soymaz, hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayın ardından cenazelerini almak için Adli Tıp Kurumuna gelen ailenin yakınları, gazetecilere açıklamalarda bulundu.


Ayşe Soymaz’ın yeğeni Şükrü Özkaya, akşam olayı duyar duymaz eve geldiklerini söyleyerek, "Yengemi artık takip mi ettiler, yoksa içeri hırsız girdi yengem üzerilerine mi yürüdü katlettiler bilemiyoruz. Emniyet araştırıyor. İnşallah çözülür diye düşünüyorum. Yetkililere sesleniyorum, bunları inşallah bulurlar. Kanun eksikliğinden bunlar bir kapıdan giriyor, diğerinden çıkıyor. Ülkemizin huzura ihtiyacı var, bunların cezalarının arttırılmasını istiyoruz" dedi.



"Namaz seccadesinin üzerinde öldürmüşler"


Evden ziynet eşyalarının ve bir miktar paranın çalındığını söyleyen Özkaya, "Parayı alınca yengemi vahşice ağzına çoraplar basarak öldürmüşler. Bu yaşlı teyzemizi de aynı o şekilde öldürmüşler. Hatta yengemi namaz seccadesinin üzerinde öldürmüşler. Acımız büyük" ifadelerini kullandı.


Ailenin komşusu Atilla Gür ise "Ben İsmail’i gördüm eve geliyordu, selam verdim. 5 dakika sonra peşimden geldi. Kapının kilitli olduğunu ve açamadığını söyledi. Komşularla beraber kapıyı zorladık, içeri girdik. Vahşet bir olayla karşılaştık. İçeride iki kişi cesedi vardı. Polise haber verdik" şeklinde konuştu

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:43
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