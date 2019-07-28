0553 313 94 23

Bahçelievler’de dehşet veren cinayet

Bahçelievler’de yaşayan ev sahibi ve tadilat ustası arasında çıkan bıçaklı kavga kanlı bitti.

28 Temmuz 2019 Pazar 04:25
Bahçelievler’de dehşet veren cinayet

Bahçelievler’de yaşayan ev sahibi ve tadilat ustası arasında çıkan bıçaklı kavga kanlı bitti. Tartışma sonunda ev sahibi adam hayatını kaybederken, tadilat ustasının da yaralandığı öğrenildi. Kayıplara karışan yaralı cinayet zanlısı, polislerin çalışmasının ardından yakalandı.


Dehşet verici olay Cumartesi akşam saatlerinde Bahçelievler ilçesine bağlı Siyavuşpaşa Mahallesi Leylak Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 1.katında meydana geldi. İddiaya göre evini tadilat ettiren 80 yaşındaki Yılmaz Özcan ile yabancı uyruklu tadilat ustası Alexandre B. arasında tartışma çıktı.


Daha önceden aralarında husumet bulunan Yılmaz Özcan ve Alexandre B.’nin tartışması kısa süre içinde bıçaklı kavgaya döndü. Alexandre B., yanında taşıdığı bıçak ile Yılmaz Özcan’ın boğazını kesmeye çalıştı. Yılmaz Özcan ise yanındaki bıçak ile Alexandre B.’ye saldırdı. Kavga, Alexandre B.’nin ev sahibi Yılmaz Özcan’ın boğazını kesmesi ile sona erdi. Yaralanan Alexandre B., daha sonra olay yerinden kaçtı.


Yaşlı adamdan haber alamayan komşuları durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri görmüş oldukları durum karşısında şaşkınlığa uğradı. Dehşet verici olayın yaşandığı yere daha sonra olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.


Olay yeri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından toparlandı. Hayatını kaybeden Yılmaz Özcan’ın cansız bedeni daha sonra morga kaldırıldı.


Katil zanlısı polis ekiplerinin çalışmasının ardından yakalandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 04:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçelievler’de dehşet veren cinayet
    1. Bahçelievler’de dehşet veren cinayet
    2. Şuhut’ta otomobil ile traktör..
    3. Libya'da siyasi süreç Hafter'in..
    4. Otomobil ve hafif ticari araç kafa..
    5. Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar..
    6. Sudan'daki 3 Haziran olaylarında 87..
    7. Libya'da Hafter'e bağlı savaş uçakları..
    8. Erbil saldırısı faillerinden birinin..
    9. Guatemala'da ABD ile imzalanan..
    10. Kızılay Başkanı paylaştı... Korkunç..
    11. Şok iddia: 2 çocuk annesi Uygur Türkü..
    12. Haluk Levent'ten "kelebek çocuk"..
    13. Gazze'de işgalin acılarını anlatan..
    14. Yemen hükümetinden Husilerin "zorunlu..
    15. Sol Kemalist medyadan provokasyon:..
    16. Devrekliler, Edip Akbayram konseri ile..
    17. Erbil'deki saldırının faillerinden..
    18. Kaza yapan otomobildeki yaralıları..
    19. İsrail polisinden yıkım politikasını..
    20. Sapanca Gölü’ndeki aramalara ara..
    21. Tarihi bina içerisinde ipe asılı halde..
    22. Başkent’te göçmen kaçakçılarına..
    23. 14. Bursa Enduro Motosiklet Festivali
    24. Şehit aileleri ve gaziler, Vali..
    25. Vali Pehliva,n Dede Korkut’un İzinde..
    26. MHP Genel Başkanı Bahçeli, teşekkür..
    27. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan..
    28. "Uluslararası Tulum ve Müzik..
    29. Dede Korkut Şölenleri herfene ile..
    30. Başkent'te göçmen kaçakçılığı uygulaması
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!