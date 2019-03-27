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Bahçelievler’de bir apartman dairesi alev alev yandı

Bahçelievler’de binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

27 Mart 2019 Çarşamba 05:05
Bahçelievler’de bir apartman dairesi alev alev yandı

Bahçelievler’de binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan daire itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.


Yangın, saat 03:00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Muratpaşa 7. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokak üzerindeki hatalı parklar nedeniyle sokağa girmekte zorluk yaşadı. Alev alev yanan daire itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Alevlerin yükseldiği daireden görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.


Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 05:05
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