Bahçelievler’de babalar çocuklarıyla beraber eğlendi

Bahçelievler Belediyesinin düzenlediği Babalar Günü festivalinde çocuklar ve babalar birlikte etkinlikleri katılarak, doyasıyla eğlendi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından ‘Babalar Günü’ sebebiyle bir festival düzenlendi. Tüm Türkiye’de kutlanan Babalar Günü’nde Bahçelievler’de ikamet eden babalar Kuleli Parkı’na gelerek çocuklarıyla doyasıya eğlendi. Kimi babalar hatıra fotoğrafı çektirirken, kimi babalar da çocuklarıyla birlikte oyun oynadı. Bazı babalar ise çocuklarıyla beraber festivalde düzenlenen yarışmalarda ter döktü.

Festivalde hem çocuklara hem de babalara yönelik yapılan farklı etkinlikler renkli görüntüler oluşturdu. Babalar Günü Festivali’nde canlı langırt, şişme oyun parkurları, Hacivat-Karagöz gösterileri, rodeo parkuru, çeşitli yarışmalar ve hatıra fotoğrafı stantlarında Bahçelievlerli babalar stres attı. Çocuklarda babaları sayesinde gerçekleştirilen etkinlikte güzel vakit geçirdiler.

Babalarda çocuklarıyla festivalin tadını çıkardı

Bahçelievler Belediyesi’nin bu tarz etkinlikleri yapmasının güzel olduğunu dile getiren İbrahim Bilgin, “Güzel bir etkinlik. Belediyenin böyle bir etkinliği düşünmesi güzel. Çocuklarımızla eğleniyoruz. 2 çocuğum var. Şişme oyun parkuruna bindik. Rodeoya bindik. Dolaşıyoruz sırayla. Kalabalıktan dolayı binmediğimiz stantlar var. Eğlenceli geçiyor. Herkesin Babalar Günü’nü kutluyorum. Allah tekrar tekrar nasip etsin “ diye konuştu. Etkinliğe ilk defa geldiklerini belirten Metin Yaman, “İlk defa geliyoruz. Güzel olmuş. Çocuklar eğlendiler. Rodeoya bindirdik, toplarla oynadılar. Biraz da futbol oynadılar. Herkesin Babalar Günü kutlu olsun. Allah tekrar nasip etsin “ diye konuştu. Oğluyla girdiği rodeo iddiasını kaybeden Fuat Yıldız ise, “Bugün çok heyecanlıyız. Çocuğumuzla beraber geldik. Bahçelievler Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklere katıldık. Çok heyecanlıyız. Güzel oluyor. Rodeo’da oğlumla iddiaya girmiştik. Ben düştüm ama o düşmedi. O kazandı. Yeni geldik. Yavaş yavaş etkinlik alanlarını gezmeye başlıyoruz. Tüm babaların Babalar Günü’nü kutluyoruz. Herkese iyi eğlenmeler “ şeklinde konuştu.

Festivalde babalarıyla oyun oynayan çocuklar çok eğlendi

Babasını çok sevdiğini söyleyen Emir Oğulcan Bilgin, “Babalar Günü iyi oldu. Çok eğlendim. Boğaya bindik. Şişme kaydırağa bindik. Langırt oynayacağım. Babamı çok seviyorum. Babalar Günü kutlu olsun “ dedi. Etkinliğin çok güzel olduğunu ifade eden Sedanur Yaman, “Babalar Günü etkinliği çok güzel. Bayağı eğlendik ama yorulduk. Boğaya bindik, langırta bindik, şişme kaydıraklara bindik. Babalar Günü’nü kutluyorum. Her şeyi bana yaptığı için çok seviyorum babamı çok seviyorum“ diye konuştu.Babaların çocukları her yere götürdüğü için Babalar Günü’nün daha güzel olduğunu vurgulayan Berat Yıldız, “Az önce babamla iddiaya girmiştik. Babam eğer düşmeseydi ben ona 5 lira verecektim. Eğer ben düşmeseydim o bana 5 lira verecekti. Ben kazandım. Festival iyi geçti. Langırta bineceğim. Kaykaya bineceğim. Babalar Günü daha güzel. Çünkü babalar bizi her yere götürüyor ama Anneler Günü’nde anneler yorgun olduğu için her yere götüremiyorlar “ dedi.